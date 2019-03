Continua il dibattito sul previsto concerto di Giorgio Moroder, organizzato dagli impiantisti e dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza sull'Alpe Tognola. Come scritto alcuni giorni fa, il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ha espresso il suo dissenso, ma sarà la giunta provinciale (in questi giorni impegnata a organizzare gli Stati Generali della Montagna) a dire l'ultima parola.

Merita però di essere segnalata la durissima presa di posizione della commissione Tam (Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano) della Sat centrale. Che ha detto poche ma importanti parole:

«Prendiamo un musicista indiscutibilmente bravo e famoso.

Prendiamo un Parco Naturale.

Prendiamo un periodo dell'anno abbastanza delicato per la fauna e non solo.

Prendiamo un palco, per il musicista indiscutibilmente famoso, mettiamolo all'interno di un'area protetta (senza nemmeno chiederlo ai padroni di casa) e diamo inizio alle danze in un periodo decisamente delicato per quell'area protetta, facciamo venire un po' di gente.