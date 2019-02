Molte persone, ieri mattina in tutta l’Alta Valsugana, sono rimaste con il naso all’insù per osservare il passaggio di una mongolfiera. Un fatto piuttosto raro soprattutto per una valle relativamente stretta e costellata di montagne.



La mongolfiera è partita in mattinata da Pergine: realizzata dalla UltraMagic Balloons di Barcellona per conto di Ghetti (ditta toscana di vendita e noleggio di mezzi), porta 6 passeggeri ed ha un diametro di 21 metri per 23 metri di altezza (4.550 metri cubi).



Prima di proseguire nel suo fluttuante viaggio lungo la Valsugana, ieri mattina ha effettuato un «touch&go» sulla superficie ghiacciata del lago di Levico: un fatto che ha messo in allarme alcuni passanti che hanno allertato i vigili del fuoco (chiamati sia quelli di Levico che di Caldonazzo), scoprendo poi che si trattava di un falso allarme.