Allarme ieri sera verso le 20 sulla strada provinciale che collega Caldonazzo con Levico, in località Costa: dal cavalcavia si sono infatti staccati alcuni grossi calcinacci in cemento.

L'automobilista che in quel momento stava percorrendo la strada è riuscito per fortuna ad evitare i pezzi caduti, impedendo che l'abitacolo venisse investito ed ha dato subito l'allarme alla Centrale unica dell'emergenza 112. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco volontari di Levico e quelli di Pergine, con l'autoscala e una pattuglia della polizia locale dell'Alta Valsugana per i necessari sopralluoghi. La strada provinciale numero 1 è stata chiusa per un paio d'ore, al fine di consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i calcinacci che si erano staccati e mettere in sicurezza il cavalcavia.

Traffico rallentato, ma comunque scorrevole, invece, sulla statale 47, che sovrasta l'arteria provinciale e che non è stato necessario chiudere. A Levico sono arrivati anche i rappresentanti delle Ferrovie: il cavalcavia sovrasta infatti anche i binari della linea della Valsugana. Per consentire ai vigili del fuoco di eseguire le operazioni di bonifica e non mettere a repentaglio la sicurezza dei convogli in transito, si è deciso di interrompere per breve tempo la circolazione dei treni. Attorno alle 22 è stata riaperta la provinciale e i treni hanno potuto continuare a circolare. I controlli hanno consentito di accertare che non esistono problemi legati alla stabilità del cavalcavia.