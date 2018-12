Un fatturato consolidato di circa 20 milioni di euro. Un organico di quasi 110 collaboratori.

È il nuovo gruppo industriale Silvelox Group spa, nato lunedì mattina, presso lo studio del notaio Gianni Tufano di Brescia, con un atto di fusione societaria che raccoglie la storia della tradizione artigianale di Silvelox Europe spa, la integra con le moderne politiche commerciali di Seip srl e la evolve.

«Le potenzialità industriali, la rete commerciale, la logistica integrata, i servizi al cliente sono la forza di questa nuova realtà - ricorda il presidente del cda Silvano Lamberti - e l’ottimizzazione degli aspetti finanziari con le potenzialità della nuova struttura costituiscono le basi per gli ambiziosi obiettivi di crescita e di sviluppo sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri.

La fusione tra Silvelox Europe spa, con sede a Castelnuovo, e la Seip srl di Remedello, in provincia di Brescia, dà vita ad un gruppo industriale unico per completezza di gamma, sia per le porte per garage che per le porte d’ingresso, nel mondo residenziale».

Nel 2015 l’azienda bresciana aveva preso in affitto la realtà valsuganotta, acquistandola verso la fine del 2017. Ora la fusione, mantenendo però le specificità produttive. «Ci proponiamo sul mercato - prosegue Lamberti - in modo sinergico con una visione globale di crescita attraverso lo sviluppo di una rete commerciale unica, una logistica integrata con i due stabilimenti produttivi, con le loro specificità e caratterizzazioni ma con un’unica anima rivolta alla soddisfazione del cliente, coprendo le diverse fasce di mercato e le più selettive esigenze progettuali». Silvelox, diventata nel tempo Silvelox Europe Spa, è nata oltre 55 anni fa, ed oggi è il riferimento indiscusso nella realizzazione di porte per garage e porte d’ingresso di alta gamma, con la massima personalizzazione, vantando una posizione di leader sul mercato Italiano ed estero con un marchio sinonimo di eccellenza e prestigio. La Seip srl, invece, nata nel 2007 come realtà industriale nella produzione di porte sezionali, ha saputo da subito imporsi nel mercato nazionale sia per la capacità produttiva che per la forza dei suoi brevetti. Oggi la sua capillarità commerciale, sia sul territorio nazionale che sui mercati esteri, fanno di Seip il marchio di porte per garage sul mercato con la maggior forza commerciale e flessibilità produttiva. «Ora il gruppo, oltre che in Italia - conclude Silvano Lamberti - opera in 15 mercati stranieri come Usa, Brasile, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Polonia, Ungheria, Romania, Slovenia, Lussemburgo, Paesi Arabi e Giappone con potenzialità di crescita globale, anche attraverso le controllate Silvelox Usa e Seip do Brasil. Siamo una nuova realtà, una forza industriale che saprà far parlare di sé nel mercato delle chiusure per garage e d’ingresso».