Un gesto di grande solidarietà e di ringraziamento che ha pochi precedenti. La fortissima ondata di maltempo che ha caratterizzato il Trentino a fine ottobre ha avuto anche una conseguenza positiva tra tanti drammi e cioè quella di tirare fuori il meglio dai cittadini. E l'esempio più eclatante arriva da un giovane imprenditore locale che ha voluto ringraziare tutti i volontari che nelle scorse settimane hanno lavorato senza sosta per fronteggiare l'emergenza maltempo.

È accaduto l'altra sera a Levico Terme presso la Birreria Pedavena su iniziativa del titolare del locale, Carlo Alberto Nardelli, che con una serata a base di tipicità trentine e birra ha voluto ricambiare l'impegno di tante persone che si sono spese gratuitamente a favore della comunità.

«Per un'azienda del posto come la nostra - ha affermato Carlo Alberto Nardelli - ci sembrava il minimo. Birreria Pedavena ha investito molto sul territorio; in questi primi anni di attività la popolazione ha ricambiato questo nostro impegno e così è nata questa serata all'insegna dell'amicizia e della riconoscenza».

Hanno raccolto l'invito di Carlo Alberto Nardelli circa trecento persone tra Vigili del Fuoco Volontari, Alpini, Croce Rossa, Protezione Civile, personale delle Amministrazioni Municipali e aziende private che hanno lavorato per far fronte all'emergenza maltempo.

Nel corso della serata hanno portato il loro saluto anche il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti .

«È un'occasione per stare insieme - ha esordito Fugatti che proprio l'emergenza maltempo lo ha visto esordire alla guida della Giunta provinciale - e per ringraziarvi dell'impegno che avete messo nei giorni tragici che hanno colpito il Trentino un mese fa.

Prima di questo appuntamento con voi ero a Dimaro, Comune che piange anche la scomparsa di una giovane donna. Sicuramente, dopo quella zona, siete stati i più colpiti tra danni ambientali, all'agricoltura e alle infrastrutture. Tutti ricordiamo il lavoro che avete svolto. Per me è un orgoglio essere qui in mezzo a voi a riconoscere il vostro sacrificio e il vostro attaccamento alla comunità. In quei giorni drammatici il Trentino ha toccato con mano l'essenza del vostro spirito civico e siete un esempio per tutti».

La serata è stata un successo e da tutti è andato un caloroso ringraziamento a Nardelli e ai suoi collaboratori.