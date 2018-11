Numerosissimi i bambini e le famiglie che hanno partecipato nel pomeriggio di domenica all’ormai tradizionale Lanternata di San Martino organizzata dalla Compagnia Nonsoloteatro di Levico. La quarta edizione della manifestazione, molto amata dai più piccoli, ha visto un cambio della destinazione di arrivo: gli organizzatori, vista l’impossibilità di entrare nel Parco delle Terme dove sono ancora in corso i lavori per liberare il giardino dagli alberi caduti in seguito alle forti raffiche di vento di fine ottobre, ha dirottato le centinaia di partecipanti nel piazzale delle ex scuole dove la stessa associazione, insieme agli Amici di Castel Selva e allo Sci club, ha offerto come tradizione bevande calde e un piccolo rinfresco. Grandissimo il successo di questa edizione che ha visto la Nonsoloteatro fare da capofila ad altre associazioni locali coinvolgendo anche le scuole materne e gli oratori di Barco e Novaledo e la scuole elementare di Levico. I bambini, accompagnati da fratellini e genitori, hanno sfilato dalla piazza della Chiesa per le vie del centro illuminate dal chiarore di grandi lanterne appese alle porte dei negozi e delle case: moltissime minuscole lucine hanno rischiarato l’oscurità al seguito del Santo e dei cavalli, segnale di presenza e calore dell’Estate di San Martino. Durante il tragitto le seconde elementari hanno cantato le canzoni imparate a scuola, e hanno assistito alla rappresentazione della leggenda e al racconto da parte degli attori della Compagnia.