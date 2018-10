Hanno viaggiato per centinaia di migliaia di chilometri tra città e valli trentine, ma non hanno mai smesso di essere una famiglia. Si sono riuniti anche quest’anno i pensionati dell’ex Atesina, ora Trentino Trasporti, per un pranzo in compagnia e per ricordare i tempi andati.

Nella giornata di domenica il ristorante Al Brenta a Levico Terme in Valsugana si è riempito di voci e ricordi, saluti di compagni di lavoro che ogni anno si danno appuntamento per ricordare quanto sono stati importanti gli uni per gli altri. Lavoratori instancabili, «gli ex» si trovano ormai da 25 anni e gli organizzatori Antonio Bernardi, Renzo Moser e l’anima dell’iniziativa Giovanni Mattivi riescono ogni anno a rimettere insieme la grande famiglia che va da Riva del Garda alle Giudicarie, dalla Valsugana a Rovereto per un pranzo che conta ogni anno oltre 120 persone. Un ritrovo che festeggia quest’anno le nozze d’argento diventando una tradizione che è partita tanti anni fa dall’idea di pochi ma coinvolge sempre più ex dipendenti e fa spazio anche ai nuovi arrivati per un gruppo sempre aggiornato dove si discute di aneddoti e momenti trascorsi insieme sul lavoro ma anche dei pregi della pensione. «Siamo come fratelli, noi dell’Atesina, fratelli che si trovano una volta l’anno» ha detto Mattivi «e credo non ci siano molti pranzi di ex-dipendenti che superano il centinaio di persone ad ogni ritrovo: questo è il frutto di aver potuto, dagli anni ‘60 fino agli anni ‘90, svolgere il proprio lavoro serenamente e in amicizia». Radunati nella sala da pranzo del ristorante, ex autisti che hanno fatto la storia del trasporto urbano ed extra urbano tentino e che non hanno mai smesso di amare i propri colleghi e il proprio lavoro.