Un auto è finita fuori strada, oggi pomeriggio, sulla statale della Valsugana, tra Caldonazzo e Levico (foto Luigi Oss Papot).



L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 14.30, all’altezza del distributore Eni, e non ha avuto, per fortuna, conseguenze gravi per le persone coinvolte.



L’auto, uscita di strada, è finita in un campo di mais sottostante.



Non indifferenti, invece, i disagi per il traffico: la corsia di marcia in direzione Padova è stata chiusa, per consentire il soccorso e la rimozione dei mezzi. Il traffico verso Padova è stato deviato nel centro di Levico, e attualmente ci sono in mezzi in coda praticamente fino a Pergine.



Regolare, invece, il traffico verso Trento.