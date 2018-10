Un tesoro è stato prelevato nei giorni scorsi dal fondale del lago di Levico. Si tratta di 2000 bottiglie di spumante Lagorai, il primo Trento DOC della Valsugana, prodotto della cantina Romanese della cittadina termale che dal 2013 ha iniziato ad affinare alcune delle bottiglie del proprio spumante utilizzando questo metodo.



L’operazione di «ripescaggio» è stata effettuata nei giorni scorsi e ha permesso di estrarre dalle acque del lago Bandiera Blu d’Europa quattro gabbie d’acciaio contenenti 500 bottiglie ciascuna che erano state adagiate sul fondale due anni fa e lì sono rimaste fino ad oggi. «Sono veramente poche - ci racconta Giorgio Romanese - le cantine nel mondo che affinano lo spumante utilizzando questo metodo. Per noi si tratta di un modo per unire l’enologia alle potenzialità dell’ambiente e valorizzarli così entrambi».



Unica cantina in Trentino che può vantare questo metodo di produzione, la cantina Romanese entra a pieno titolo all’interno di una cerchia ristretta a livello mondiale. I giorni scorsi però non è stata solo estratta la vendemmia del 2015 ma «abbiamo provveduto a immergere altrettante bottiglie della vendemmia 2016; affinato in questo modo il vino acquista un perlage con bollicine più cremose e più fini». Sul fondale del lago a 20 metri di profondità ci sono infatti le caratteristiche perfette per far stagionare il vino con una temperatura costante di sette gradi ed una buona pressione che permette alle bottiglie di restare intatte e di non entrare in alcun modo in contatto con l’ambiente esterno.



Un metodo di eccellenza che deve le sue origini al ritrovamento ,10 anni fa, nel Mar Baltico di un antico galeone carico di bottiglie di champagne invecchiate sul fondale marino per oltre 300 anni. È stato proprio questo ritrovamento storico che ha spinto i fratelli Romanese a provare una nuova e poco percorsa strada che dal 2013 fino ad oggi si è dimostrata vincente in un perfetto connubio tra enologia e natura, restituendo agli amanti dei vini un prodotto unico e qualitativamente alto.