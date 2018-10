La cooperativa scolastica «Giovani Cooperatori Uniti», formata dalle classi 5ª Relazioni Internazionali e 5ª Finanza e Marketing dell’Istituto Alcide Degasperi di Borgo Valsugana, si è attivata per la valorizzazione dell’antica via che passa proprio per la Valsugana: la Via Romea Germanica.

Essa potrebbe diventare un’interessante proposta turistica considerando il grande successo, ai tempi nostri, del turismo dei cammini.

Durante la settimana del Festival del Turismo Responsabile, in collaborazione con l’associazione Tasso Barbasso, i ragazzi sono stati impegnati nell’organizzazione e promozione di questo evento: la camminata lungo la tappa numero10 che va da Levico Terme a Borgo Valsugana. Gli studenti si sono attivati anche per invitare personalmente i sindaci dei comuni, della Bassa Valsugana considerando la loro presenza significativa dal punto di vista dello sviluppo turistico di questo Cammino.

La camminata, aperta a tutti, si è svolta il 27 settembre. Partendo dalla piazza di Levico Terme, è stata percorsa la tratta che arriva fino a Borgo, lunga 14,7 km, coincidente per buona parte con la bella pista ciclabile che costeggia il fiume Brenta. Il giornalista Gigi Zoppello, referente trentino dell’associazione Via Romea Germanica, ha preso parte a questa iniziativa raccontando la storia dell’antica via e altre curiosità interessanti che riguardano il nostro territorio.

Arrivati a Borgo, nei pressi della Chiesa parrocchiale, si è visitata la chiesetta di San Rocco, splendidamente affrescata, eretta nel 1509 per un voto della comunità contro l’infuriare della peste.

La camminata è proseguita con una deviazione fino a Olle, dove è stato possibile visitare il Museo «Casa Andriollo» che racconta la vita di Alice Andriollo e dunque la vita quotidiana femminile nelle zone di montagna.

Il sindaco di Torcegno, Ornella Campestrin, il vicesindaco di Castello Tesino Nicole Fattore, l’assessore del comune di Castel Ivano, Giacomo Pasquazzo hanno partecipato all’iniziativa camminando con i ragazzi per buona parte del percorso; anche il sindaco di Samone, Andrea Giampiccolo, ha voluto dare un segnale di interesse verso l’evento presenziando durante il momento della partenza.

Ora i ragazzi della Cooperativa contatteranno di nuovo tutti i sindaci della Bassa Valsugana per invitarli ad aderire all’associazione Via Romea Germanica, della quale fanno parte già diversi comuni di altre regioni d’Italia. Lo stesso faranno con il prossimo assessore provinciale al turismo.