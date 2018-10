Al via i lavori per la posa in opera delle barriere sul ponte Vanoi. Sono stati consegnati ieri i lavori di posa delle barriere del ponte Vanoi, sulla strada provinciale del Broccon, nel comune di Canal S.Bovo. Un intervento necessario per rafforzare la protezione dei veicoli in transito sulla carreggiata.

Il ponte sul torrente Vanoi fu realizzato nel 1967 a seguito dell’alluvione dell’anno precedente che aveva distrutto i collegamenti tra il centro abitato del capoluogo e le sue frazioni. L’intervento prevede l’installazione di barriere stradali sia sul lato di valle che su quello di monte con adeguato plinto di ancoraggio collegato alla sottostante struttura del ponte, con la demolizione puntuale e parziale dell’attuale camminamento, mentre il parapetto del marciapiede non verrà modificato.

Va sottolineato, inoltre, che è in fase conclusiva la progettazione del marciapiede che collegherà il ponte sul Lozen con il Polo Scolastico di Canal San Bovo. Nell’autunno-inverno si procederà quindi con l’appalto anche di questa parte di opera che sarà realizzata nella primavera 2019.

La cantierizzazione per la realizzazione delle barriere stradali comporterà necessariamente l’istituzione di traffico veicolare a senso unico alternato, in modo da permettere l’occupazione di una corsia di marcia. I lavori dovrebbero concludersi in 75 giorni. Caratteristiche del ponte Vanoi: luce totale di 290 m; larghezza totale 9.60 m; numero corsie 2; 3 travi a 7 campate poggianti su 6 pile.