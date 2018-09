Arriva anche da Borgo il via libera al progetto preliminare e allo schema di convenzione per i lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento dell’Ippovia del Trentino Orientale.

Lo ha deciso, all’unanimità, il consiglio comunale con il Comune che contribuirà con un finanziamento di 9.477 euro.

L’Ippovia del Trentino Orientale è una fitta rete di sentieri segnalati che permettono di attraversare in lungo e in largo la Valsugana e il Lagorai. Il tracciato si sviluppa in oltre 400 km suddiviso in 15 tappe con relativi punti di sosta, all’interno della catena del Lagorai che si estende dal Monte Panarotta al Passo Rolle. Ogni punto tappa dispone di poste per i cavalli riservati all’Ippovia e il percorso è totalmente gabellato e messo in sicurezza.

Una seduta, quella dell’altra sera, servita al vicesindaco Enrico Galvan per comunicare la composizione della nuova giunta dopo le dimissioni di Fabio Dalledonne, in corsa il 21 ottobre per entrare in consiglio provinciale. Debutto, in aula, per il neo-assessore Paolo Dalledonne che ha presentato le modifiche allo statuto della Comunità Valsugana e Tesino (astenuto il solo Armando Orsingher) e al regolamento per la concessione di contributi per l’acquisto di veicoli elettrici a pedalata assistita. Dal 2016, in paese, ne vengono acquistati dieci ogni anno e le richieste sono sempre in aumento.

Con l’astensione delle minoranze (4 consiglieri) il consiglio ha approvato una variazione al bilancio dove trovano posto due contributi provinciali: circa 176 mila euro per finanziare i lavori di consolidamento statico del parcheggio sotterraneo delle scuole medie e 65.800 euro per i lavori di somma urgenza alla strada comunale del Castello. Oltre 67 mila euro gli investimenti in conto capitale: con 25 mila euro si metteranno mano alle centraline elettriche, 8 mila euro servirà per sistemare la piazzola dell’elisoccorso e altrettanti per l’acquisto di nuovi arredi scolastici per l’Istituto Comprensivo. In arrivo un nuovo automezzo per la Polizia Locale (7 mila euro), lavori alla recinzione del centro sportivo comunale (7 mila euro) e 4.500 euro saranno girati alla Comunità per il progetto Ippovia.

E’ arrivato un sì anche all’ampliamento dell’organico del corpo dei vigili del fuoco volontari (in tutto 46 unità) e alla convenzione per la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile - Spazio Giovani Totem. Con i 3 voti contrari di Civitas e Upt, infine, e l’astensione di Orsingher l’aula ha approvato il Dup. Lo ha presentato Enrico Galvan che ha fatto il punto della situazione sulle opere pubbliche.

«Salvo intoppi, a breve ci dovrebbe essere il cantieramento per le nuove scuole elementari ed entro fine anno saranno appaltati i lavori delle piazze a Olle. Quanto a Borgo - ha ricordato - il cantiere sta procedendo speditamente e a breve sarà pronto il progetto preliminare per l’ampliamento dell’ostello della gioventù. Proseguono i lavori della strada Val Fassinera, così come quelli all’ex Casa Andriollo a Olle che interessano l’annesso fienile dove troverà posto la sede degli alpini ed una nuova sala espositiva».

Sono terminati i lavori alla strada di collegamento tra Borgo e Ronchi, proseguono quelli della nuova illuminazione pubblica in via Lunar e via per Roncegno. A breve saranno appaltati i lavori per l’impianto di illuminazione alla strada di accesso alla casa di riposo e per la sistemazione del parcheggio sotterraneo in via Spagolla. Nella discussione sono intervenuti anche Samuele Campestrin e Marco Galvan con il vicesindaco che ha parlato anche delle due centraline idroelettriche delle Betulle (16 chilowatt) e in località Cogno (49 chilowatt), del cantiere in via Roma (gestito dalla Provincia) e del progetto preliminare del nuovo ciclodromo che dovrebbe sorgere vicino al centro sportivo, al confine tra i Comuni di Borgo e Castelnuovo.