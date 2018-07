Si sono sottratti con la loro auto all’alt dei carabinieri per un controllo ma sono stati bloccati dopo una breve fuga. Durante i controlli di rito, nella vettura è stato trovato un cane di razza, American Staffordshire Terrier, oggetto di denuncia per furto a Roncegno (Trento).



Il fatto è avvenuto nel vicentino tra le località di Valstagna e Campolongo sul Brenta.



I tre occupanti dell’auto, tutti italiani, due uomini e una ragazza di 16 anni, sono stati così denunciati dai carabinieri di Bassano del Grappa.

Il cane, di nome «Max», è stato riconosciuto dai proprietari che ne sono rientrati in possesso.