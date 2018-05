C'erano centinaia di persone ieri pomeriggio nella chiesa di Canal San Bovo per salutare Fabiola Menguzzo , la giovane di 23 annni morta nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Una terribile malattia la ha portata via da questo mondo, lasciando tanta tristezza nel cuore dei suoi familiari e amici. Che erano molti, viste le tantissime persone che hanno voluto essere presenti al funerale della ragazza. La chiesa era colma di gente e molte persone hanno assistito alla cerimonia dall'esterno, sotto un cielo nuvoloso. Un'intera vita, quella di Fabiola, vissuta combattendo quella fibrosi cistica che si è rivelata fatale. Tanta fisioterapia e terapie antibiotiche che a un certo punto non hanno più funzionato. Due anni fa il trapianto di polmoni a Milano, che purtroppo non ha avuto gli effetti sperati.

Grande cordoglio ed emozione tra i parenti, gli amici o i semplici conoscenti, ma anche qualche sorriso per ricordare una ragazza solare, conosciuta da tutti per il suo grande spirito e la sua forza d'animo che la hanno portata a non arrendersi mai, neanche davanti alle difficoltà più grandi. «Quella di Fabiola era una fine inevitabile - ha detto don Nicola Belli ai presenti - ma l'insegnamento più grande che ci lascia è il suo sorriso. Ci ha raccontato la bellezza della vita, il suo sorriso e i suoi occhi hanno sempre regalato speranza a tutti».

Quella speranza che è sempre rimasta viva tra i suoi amici, che hanno ricevuto la terribile notizia della scomparsa di Fabiola in un momento di festa, quando tutti assieme stavano festeggiando il matrimonio di Arianna. E proprio Fabiola doveva essere la testimone di matrimonio della giovane sposa. Il matrimonio è diventato così anche la festa di Fabiola, che mai e poi mai avrebbe voluto che la festa si fermasse. La cerimonia funebre si è conclusa con la toccante lettera degli amici, che la hanno voluta ringraziare per tutto quello di speciale che ha lasciato dentro di loro, e con il saluto dello zio Giorgio e dei cugini.

«Ci ha insegnato molto sul vero significato della gioia di vivere. Siamo certi che il suo sorriso resterà per sempre nei nostri cuori» avevano scritto i familiari sull'epigrafe: a dare l'annuncio la mamma Maria Romana, il papà Bruno, la sorella Federica, la nonna Fanny e i parenti. Un pensiero speciale i familiari lo hanno rivolto ai sanitari che hanno assistito Fabiola in questi anni: i Centri Fibrosi Cistica degli Ospedali di Verona e di Rovereto, e il reparto di chirurgia toracica e trapianto di polmone della broncopneumologia dell'ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Il lungo corteo dei presenti si è poi trasferito nel cimitero di Canal San Bovo, dove Fabiola è stata sepolta. Non prima, però, di ascoltare «Il cielo d'Irlanda», la canzone di Fiorella Mannoia che la ha accompagnata verso le porte del paradiso, quando anche le nuvole si sono aperte per far passare Fabiola nel suo tragitto verso il cielo, trasportata sopra un raggio di sole, in perfetta sintonia con il suo splendente sorriso.