Sarà la ditta Burlon srl di Telve a sistemare, con intervento di allargamento tra Villagnedo e Barricata di Ospedaletto, uno dei tratti più pericolosi della SS47. Due corsie dove, in questi anni, hanno perso la vita diverse persone, una zona in cui si stanno ultimando, qualche centinaio di metri più avanti, la realizzazione del sottopasso sulla SS47 all’altezza della stazione dei treni di Strigno. Del cantiere, che dovrebbe aprire entro la fine della primavera, torna ad occuparsi la Lega Nord con l’onorevole Maurizio Fugatti che, soprattutto per il tratto della retta di Ospedaletto, torna a chiedere, con una interrogazione, alla Provincia l’inserimento dello spartitraffico «che sembra non essere previsto nel progetto: un elemento aggiuntivo indispensabile per garantire la sicurezza di chi transita sulla strada». Per l’esponente del Carroccio sono anche gli amministratori locali ed i cittadini che spingono per questa decisione. «Mi chiede perché, visto l’elevato numero di incidenti mortali evitabili con la presenza di uno spartitraffico, non si possa valutare una variante in corso d’opera per inserire questa barriera fondamentale? La nostra speranza è che, una volta terminato l’intervento in questione, si possa mettere mano anche al rimanente tratto della Supervalsugana».