Una gigantesca frana composta da massi di roccia grandi come case si è staccata nella notte tra sabato e domenica - ma lo si è appreso solo ieri - nella Valbrenta, a nord di Bassano del Grappa (Vicenza). Il gigantesco smottamento, che ha completamente cambiato volto al fianco della montagna in cui si è prodotto, non ha per fortuna causato danni alle persone. La frana è precipitata tra la strada comunale, una posta ciclabile, e il fiume Brenta. È avvenuto in località Pianello, nel comune di Enego, ai confini con il il Trentino.

I massi, alcuni grandi come edifici di 5-6 piani, si sono staccati dalle pendici del piccolo comune altopianese, precipitando a valle, nel fiume. Tra i primi ad arrivare sul posto, per accertarsi che non fossero rimaste persone o colpite auto, il sindaco di Enego, Fosco Cappellari, che ora si dice preoccupato dal pericolo rappresentato dalla possibile caduta di altro materiale che potrebbe ostruire l'alveo del Brenta.