Pasqua alcolica, otto denunce per guida in stato di ebbrezza

La compagnia dei carabinieri di Borgo Valsugana, durante controlli straordinari del territorio, disposti dal comando provinciale di Trento per le festività pasquali, ha denunciato otto persone per guida in stato di ebbrezza.

Sabato notte al 112 sono giunte più segnalazioni di persone che sulla statale 47 verso Padova riferivano di un’auto contromano, in direzione da Cirè a Pergine.

L’equipaggio del nucleo radiomobile ha individuato l’auto, con a bordo un uomo di 53 anni, con un valore medio di alcol nel sangue di 2,08 grammi per litro, pari a oltre quattro volte il limite.

A Borgo sono stati fermati un giovane di 22 anni con un tasso alcolemico di 0,85, una donna di 42 anni con un valore di 1,41, un uomo con 1,21. A Ospedaletto un uomo di 38 anni, romeno con 3,52, a Levico un uomo di 60 anni, rimasto ferito in un incidente stradale in cui non sono stati coinvolti altri, che aveva un valore di 1,73, a Baselga di Pinè un uomo di 59 anni con 1,81 e a Pergine un altro di 57 anni, serbo, con 1,92.