Un forte spavento, ma per fortuna ferite non gravi per l’automobilista che questa mattina ha perso il controllo della sua utilitaria lungo la statale della Valsugana, all’altezza di Marter di Roncegno. L’incidente è accaduto verso le 8.30.

La donna, 29 anni, è finita fuori strada. Non sono rimaste coinvolte altre vetture. Sul posto l’ambulanza ed i carabinieri.

L’automobilista è stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo.