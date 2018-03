Levico si trasforma in un villaggio incantato. Fino a domenica 11, il Palalevico ospita una manifestazione dedicata al mondo del bambino e al gioco, diventando una gigantesca ludoteca aperta a tutti, con ampio spazio esterno. «Villaggio incantato family park» approda con un’ampia gamma di attrazioni per tutta la famiglia; l’iniziativa, organizzata da «Villaggio Incantato» e «Big Service» con la collaborazione di molte associazioni, enti e attività che operano nella zona tra cui Apt Valsugana Lagorai, Panarotta 2002, Levico in famiglia e il Paese di Oz, è patrocinata dal Comune.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello non solo di far giocare e divertire i bambini di tutte le età ma di fare in modo che siano accompagnati nel gioco dagli adulti, i genitori, i nonni e si divertano con loro, lasciando da parte la tecnologia per una giornata e riscoprendo il piacere dei giochi di un tempo, della manualità. Un’occasione per far sapere com’eravamo.

Il Palalevico ospiterà per tutta la durata della manifestazione giochi di ogni genere, dai go-kart ai giochi di ruolo; l’immensa struttura, dove lo spazio certo non manca sarà suddivisa in diverse aree-gioco a seconda dell’età dei bambini, entusiasmanti laboratori creativi-manuali, uno spazio esterno per il villaggio western con i pony e i cavalli in collaborazione con il maneggio Paoli di Lochere e un’area ristoro interna.

Inoltre sarà presente un parco giochi per famiglie con ludoteche, gonfiabili, giochi in scatola e di ruolo, il villaggio degli elfi, laboratori di manualità, sport, gastronomia, aree morbide per i bambini dagli zero ai tre anni, la nursery, uno spazio ninna-nanna con musico terapia, trenino elettrico, uno spazio tutto dedicato alle bambine con una meravigliosa casa delle bambole, un’area costruzioni con i tradizionali Lego e con paste modellabili, la fattoria didattica e la sala giochi e ogni pomeriggio ci saranno diversi spettacoli di magia, bimbodance, artisti da strada, giocolieri e animazione ogni mezz’ora.

L’ingresso è gratuito ma alcune attrazioni interne saranno a pagamento; l’evento aprirà oggi con orario dalle 10 alle 22 e sarà disponibile anche durante la settimana dopo l’orario scolastico dalle 16 alle 21.