Grave incidente stradale, ieri sera, poco dopo le 21 in Tesino.

Un uomo, che si trovava alla guida di un furgone, all'altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo, finendo in un dirupo. Un volo di una quarantina di metri, al termine del quale il conducente è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. I traumi riportati sono molto gravi: il ferito è stato intubato e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. La prognosi è riservata.

Il grave incidente è successo verso le 21.10 sulla strada provinciale 79 del passo del Brocon. Il mezzo, alla cui guida ci sarebbe stata una persona del feltrino, stava scendendo da Castello Tesino. All'altezza di una curva, per cause in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo, all'uscita di una curva, è dunque finito fuori strada, precipitando una quarantina di metri in una scarpata. L'uomo che si trovava sul furgone, a seguito del violento impatto, è stato sbalzato all'esterno del mezzo, dove è stato scorto privo di sensi da altri automobilisti. Immediato l'allarme al numero unico dell'emergenza 112.

Sul posto sono stati inviati i soccorritori del Trasporto infermi del Tesino e i vigili del fuoco volontari di Castello Tesino. Visto che le condizioni dell'uomo sono parse da subito gravi da Trento si è levato in volo l'elicottero. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Cinte e, da qui, l'equipe sanitaria è stata accompagnata sul posto con un mezzo dei pompieri.

Il ferito, una volta raggiunto dai soccorritori in fondo alla scarpata, è stato stabilizzato e poi caricato su una barella. Dal posto dell'incidente, che si trova in località Fradea, il conducente è stato quindi trasportato fino all'elicottero e portato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto, per stabilire l'esatta causa dell'incidente e compiere i rilievi, sono arrivati i carabinieri.