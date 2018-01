L'album delle figurine a chi fa la spesa

Le prime bustine sono già state messe in vendita. Un album, quello promosso dalla Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana e dalla Akinda Italia srl di Milano, dove trovano posto tre società di calcio, ben 25 squadre e 532 figurine di giocatori, allenatori e dirigenti. Sabato scorso l’album è stato distribuito gratuitamente a tutti in occasione della giornata di sport organizzata presso la palestra di Ospedaletto dove, per l’occasione, si è svolto un torneo di calcetto per la categoria dei pulcini.

«Sono mesi che siamo impegnati nell’organizzazione di questa iniziativa - ci raccontano il presidente della Cooperativa David Loss e il direttore Luciano Gonzo - a cui hanno aderito l’Ortigaralefre, l’Ac Valsugana di Scurelle e l’Us Telve.

La raccolta delle figurine è iniziata lunedì scorso, sono disponibili presso i 13 punti vendita della Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana ad Agnedo, Bieno, Carzano, Castelnuovo, Grigno, Olle, Ospedaletto, Samone, Scurelle, Sera, Strigno, Telve di Sopra e Tezze. Ogni bustina costa 70 centesimi, contiene cinque figurine e viene data in omaggio, ai clienti che si rivolgono ai punti vendita della cooperativa, con una spesa minima di 15 euro.

«Da 110 anni - concludono Loss e Gonzo - portiamo avanti la nostra missione: contribuire allo sviluppo della comunità alla quale apparteniamo, tutelando il potere d’acquisto dei soci e favorendo occasioni di incontro e di socialità. Facendo la spesa a Strigno si dà forza a tutto il sistema e si contribuisce alla sopravvivenza delle filiali anche nei piccolo paesi».