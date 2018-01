La sera precedente non era rientrato a casa e i famigliari, preoccupati per lui, ieri ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri, temendo che gli fosse successo qualcosa.

Le ricerche dell'uomo - Stefano Alfarè, 46 anni, di Calceranica - sono purtroppo finite nel peggiore dei modi: ieri pomeriggio i vigili del fuoco volontari lo hanno trovato senza vita nel torrente Mandola, a qualche centinaio di metri in linea d'aria dalla sua abitazione. L'uomo era riverso nell'acqua ed è morto per assideramento, mentre non sono stati trovati sul suo corpo segni di violenza o di traumi.

La tragedia si è consumato poco prima delle 18 nel centro della Valsugana. Alfarè, 46 anni, viveva nella parte alta del paese, nel complesso dove abitano anche l'anziana madre e gli altri due fratelli, Luigi e Claudio. Cosa sia accaduto non si sa, visto che non ci sono testimoni della tragedia. Quello che è certo è che, giovedì sera, il 46enne era ancora vivo, visto che era stato visto in giro per il paese.