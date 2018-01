Colpo nella notte al distributore Loro di Borgo Valsugana dove ignoti, nella notte tra il 30 e il 31, hanno forzato la cassa del self service scappando poi con un bottino di qualche migliaio di euro. Ad accorgersi dell’accaduto il gestore, Emiliano Nuccetelli quando il 31 è passato al distributore. «Oltre ai soldi - spiega - il problema sono anche i danni subiti nonchè il mancato guadagno».

Solo ieri mattina, infatti, l’apparecchio che consente di inserire i contanti per fare benzina da soli è stato riparato e dunque tutta la giornata del 31 e quella del primo gennaio coloro che volevano rifornirsi al distributore lo hanno potuto fare utilizzando il bancomat o la carta di credito ma non i contanti. «Per questo il guadagno di questi due giorni festivi è stato decisamente ridotto».

Il raid ladresco è stato ripreso dalle telecamere che avrebbero dovuto servire per controllare l’area del distributore. «Purtroppo però non si vede molto. Si vedono queste persone che maneggiano sulla cassa, che vanno e vengono e poco altro». Persone che sono entrate al distributore a piedi e vi hanno sostato per una quarantina di minuti tra le 3 di notte e le 3 e 40. I soggetti hanno lavorato probabilmente con un piede di porco o un grosso ferro fermandosi ogni volta che vedevano dei fari avvicinarsi per evitare di essere scoperti.

«Ho in gestione il distributore da un anno e non mi era mai accaduto nulla di simile», aggiunge il gestore mortificato per quanto accaduto. Quantificato con precisione l’ammanco e i danni, oggi il gestore presenterà formale denuncia ai carabinieri di Borgo Valsugana che hanno comunque già effettuato un sopralluogo la mattina del 31.