Materiale esplosivo è stato sequestrato dai carabinieri di Imer all’interno di un’abitazione di Mezzano. Il proprietario, Graziano Romagna un cinquantenne del posto, è stato arrestato.

I militari, che avevano il sospetto che all’interno della sua abitazione l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, detenesse abusivamente armi o materiale esplodente, sono intervenuti nella notte di San Sivestro e hanno trovato in un ripostiglio della casa un notevole quantitativo di materiale di fabbricazione in parte balcanica ed in parte estera, fra cui micce e detonatori di vario tipo.

L’uomo non ha voluto fornire nessuna indicazione su provenienza e motivo della detenzione di questo materiale, che, dopo accertamenti effettuati dalla Sezione Artificieri del Reparto operativo del Comando di Bolzano, è risultato in ottimo stato di conservazione e di fabbricazione risalente ad una trentina di anni fa.

Il materiale, solitamente impiegato nel settore delle cave - sottolineano gli investigatori - se utilizzato per scopi diversi può provocare gravi danni ad infrastrutture e parti di edifici ed avere esiti devastanti e mortali sulla persona.

Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il fornitore dell’esplosivo e individuare il motivo della detenzione, tenuto conto che l’arrestato non risulta avere particolari connessioni con il mondo della criminalità organizzata nè con ambienti riconducibili all’area eversiva.

