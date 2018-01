Era ricercato per un tentato furto avvenuto due anni fa a Roma. L'uomo, 28enne di origine romena, è stato tradito dal troppo alcol e dalla passione: con in corpo qualche goccio di troppo e infervorato per una donna, è rimasto coinvolto in una violenta lite con un connazionale. Le ha pure prese di santa ragione. I carabinieri di Borgo, avvertiti da alcune persone che avevano assistito alla scazzottata, hanno scoperto che c'era un provvedimento di cattura a carico del 28enne ferito. Di qui l'arresto e l'accompagnamento in carcere a Trento.

L'operazione dei carabinieri è partita da una violenta lite fra due giovani ubriachi. I due, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero messi le mani addosso per una donna, presente tra l'altro alla sceneggiata avvenuta vicino al centro di Borgo. Numerose le chiamate giunte alla centrale unica dell'emergenza «112», da parte di cittadini rimasti impressionati da quanto stava accadendo. Subito sono interventi i carabinieri, che si sono trovati davanti ad un uomo che perdeva parecchio sangue dal naso, mentre il suo aggressore, in compagnia della donna, stavano allontanandosi. I militari si sono subito accorti che i due contendenti avevano in corpo una dose esagerata di alcol. Entrambi sono stati sentiti in merito all'accaduto, e naturalmente si sono rivelate preziose ai fini dell'indagine le testimonianze delle persone che hanno assistito alla lite ed alla scazzottata.

Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso altro. Attraverso un controllo alla banca dati, che inizialmente non aveva mostrato alcun provvedimento nei confronti dei due romeni, il giorno seguente era emerso che a carico del giovane ferito c'era un ordine di cattura: il 28enne era ricercato per un tentato furto del 2015. Quattro mesi la pena da scontare in carcere. Nel momento in cui il giovane, O.I. le iniziali del nome, ha presentato querela contro l'aggressore, i carabinieri gli hanno notificato il provvedimento di cattura per poi accompagnarlo in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.