Uomini del soccorso alpino impegnati ieri pomeriggio a Caoria, per prestare soccorso a una scialpinista che, in fase di discesa, aveva perso la traccia dell’itinerario durante un’escursione nella Valle del Vanoi. A dare l’allarme al numero unico di emergenza «112» sono stati i compagni della comitiva di cui faceva parte la giovane donna, una turista di 27 anni: al rifugio Refavaie, dove pensavano di trovarla, non c’era.

Gli uomini del soccorso alpino dell’area operativa Trentino Orientale si sono portati in quota con i «quad» attrezzati per la guida su neve, quindi hanno inforcato gli sci d’alpinismo, procedendo alla luce delle lampade frontali. La turista è stata rintracciata lungo un sentiero che scendeva verso valle, incolume, ed è stata poi accompagnata fino al rifugio Refavaie.