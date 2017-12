Un grande abete di Mezzano risplenderà fino all’Epifania a Matelica, comune della provincia di Macerata, nelle Marche. L’abete di 13 metri, allestito in piazza Mattei, è stato donato dal Comune di Mezzano come gesto di solidarietà per il paese, che è stato colpito dal terremoto che ha interessato il Centro Italia nel 2016. Il grande albero è stato acceso l’8 dicembre, dopo che è stato trasportato dal Trentino alle Marche su un bilico messo a disposizione dal Comune di Mezzano. L’albero è il cuore dell’offerta natalizia di Matelica, che si è trasformata nel “magico villaggio degli elfi”, con spettacoli per grandi e bambini, tra concerti, balli e giochi. Il dono dell’albero di Natale mette in evidenza la particolare sensibilità del Comune di Mezzano, che ha voluto così dimostrare la sua vicinanza alla popolazione colpita dal terremoto. Questo gesto di amicizia e solidarietà è il primo passo per quello che può essere un futuro rapporto di collaborazione fra i due comuni, specialmente a livello culturale.