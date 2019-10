A Covelo, sopra Telago, non è difficile vedere l'orso, che da alcuni anni frequenta la zona boschiva sopra il paese e in un paio di casi si è mostrato anche tra le abitazioni. Ecco il grosso esemplare di plantigrado immortalato da una fototrappola nel bosco: nel video, si aggira annusando un bel orso già con il pelo folto e lungo per affrontare l'inverno.