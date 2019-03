La nuova passerella pedonale sul canale 2 laghi, a fianco della SS 45bis Gardesana Occidentale, nel comune di Madruzzo, è stata posata nella notte tra giovedì e venerdì.



Le operazioni di varo della passerella da parte della Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l.di Mezzolombardo, sono perfettamente riuscite. La struttura non sarà ancora transitabile per la mancanza di alcune finiture ma il collegamento pedonale lungo il lago di Toblino con la piazzola a fregio della SS45bis in prossimità dell’inizio del nuovo marciapiede che conduce a Padergnone, è realtà. La passerella è costituita da una struttura portante a campata unica di 33 m, realizzata da un cassone chiuso in acciaio “corten” verniciato, con una larghezza utile netta di 3 m e dal peso complessivo di circa 33 tonnellate. I parapetti sono costituiti da montanti sagomati e corrimano tubolare realizzati entrambi in acciaio inox. Il parapetto è inoltre integrato da cavetti in acciaio inox. Il progettista è stato l’ingegner Matteo Pravda, esecuzione ingegner Rino Pederzolli.



Considerati i lavori di finitura necessari ed i tempi per il collaudo statico, si prevede di aprire al transito la passerella verso il prossimo mese di maggio. L’Importo lavori è stato di 226.438 euro comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso percentuale del 8,188%.

La posa della passerella 2 laghi Video of La posa della passerella 2 laghi