Sono sempre in prima linea per aiutare chi versa in stato di bisogno o di pericolo. Finalmente i vigili del fuoco di Calavino possono contare sulla dotazione di un nuovo mezzo antincendio attrezzato per interventi in situazioni di emergenza, in particolare sinistri stradali e incendi boschivi. Il rosso fiammate fuoristrada polisoccorso Mitsubishi modello L200 attrezzato con verricello anteriore e gancio di traino è stato benedetto sul sagrato di Sarche nella tarda mattinata della terza domenica d’Avvento dal parroco don Cristiano Bettega alla presenza del sindaco Michele Bortoli e di una quindicina di divise giallo nere ai comandi di Flavio Graziadei ringraziati «per il notevole sacrifico e impegno, sempre pronti ad aiutare». Il pick-up del valore di 50 mila euro sarà in dotazione al distaccamento operativo della frazione di Sarche.

Sottolineato dal parroco l’impegno dei pompieri volontari a difesa della cittadinanza. Da parte dell’amministrazione comunale di Madruzzo, l’elogio all’opera della squadra di «angeli custodi» insieme a quello verso le associazioni di volontari in generale, e la conferma dell’impegno a rendere le caserme quanto più sicure e funzionali possibile espletamento dei servizi offerti dal personale. Ultima in ordine di tempo, salutata come una provvidenziale boccata d’ossigeno e sulla quale palazzo pretorio ha dispiegato sforzi non indifferenti è quella ammodernata in zona residenziale a Calavino, rimessa a nuovo in soli sei mesi e agibile da settembre. «Con questo nuovo mezzo e la caserma abbiamo raggiunto uno dei gli obiettivi di questa amministrazione che è quello di dotare le strutture preposte alla sicurezza per operare al massimo dell’efficienza», ha scandito il primo cittadino a margine della cerimonia.