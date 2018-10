La Comunità della Valle dei Laghi ha deciso di uscire dalla compagine sociale dell’Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi cedendo ad altri la propria quota di partecipazione, liberamente trasferibile.

Non essendo emerse all’orizzonte clausole di prelazione - preferenza di altri soci a terzi estranei, come spesso accade nelle condizioni del contratto sociale - la Comunità di valle alle redini di Attilio Comai cede il proprio pacchetto del valore nominale di 5 mila euro, ovvero l’equivalente dello 0,72% del capitale sociale complessivo riferito al 31 dicembre 2017. Il suo ammontare è quantificato in 695 mila euro con un patrimonio netto di 828 mila e un utile netto che ammonta a 1,693 milioni nell’ultimo bilancio d’esercizio.

Per dare corso all’operazione è stata avviata una manifestazione di interesse all’acquisto della partecipazione. La ragione della mossa va rintracciata nella normativa (D.Lgs. 175/2016, in attuazione della «Legge Madia») che impone il riordino della disciplina in materia di società e partecipazioni pubbliche: la normativa obbliga, infatti, gli enti pubblici a una ricognizione del portafoglio delle proprie partecipazioni societarie al fine di individuare e mantenere le sole partecipazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nell’ottemperare entro fine anno a quanto disposto, in sede di revisione straordinaria del portafoglio di partecipazioni societarie la Comunità con sede legale a Vezzano ha deliberato la dismissione della propria quota ai fini del mantenimento delle sole partecipazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

Pertanto chiunque, in forma singola o associata, fosse interessato all’invito a partecipare alla gara per l’aggiudicazione della frazione patrimoniale è tenuto a far pervenire, entro mezzogiorno del 21 novembre, il proprio interesse a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it

Responsabile del procedimento è la titolare del Servizio finanziario Paola Brentari, unico soggetto abilitato a corrispondere alle richieste di chiarimento da effettuare soltanto per iscritto e tramite Pec. Lo statuto dell’Apt vuole che sussistano dei paletti alla circolazione delle quote societarie. Tra essi quello per cui riveste la qualità di socio la persona fisica o giuridica che dimostri un interesse alla promozione turistica dell’ambito territoriale o le cui attività concorrano al raggiungimento di scopi sociali.