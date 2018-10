Scade il 26 ottobre il termine di iscrizione al concorso letterario «Un museo senza pareti. Alla scoperta degli Ecomusei del Trentino» istituito con il patrocinio della Provincia di Trento e del Museo delle Scienze ai fini della promozione della divulgazione di luoghi, tradizioni e leggende trentine. Tre i filoni tematici individuati dall’Ecomuseo della Valle dei Laghi: Acqua, castelli e rocce della Valle dei Laghi, Paesaggi in verticale, Gli antichi mestieri della Valle dei Laghi.

I sette laghi e le acque dei rivoli che si riversano ruggendo nelle profondità della gola di Calavino, i tre manieri di Madruzzo, Terlago e Toblino, le pareti zebrate messe in sicurezza a scopo sportivo e le professioni artigiane divengono per l’occasione oggetto di studio e approfondimento per chiunque voglia cimentarsi in questo bando libero e gratuito volto alla raccolta di otto racconti fantasiosi contestualizzati ai territori d’ambito delle singole realtà ecomuseali trentine. Un modo per avvicinare alla cultura del territorio laddove, nello specifico della Valle dei Laghi, la risorsa blu domina incontrastata il paesaggio e diviene elemento d’unione, filo sottile dipanato tra ambiti di interesse storico naturalistico, artistico ed etnografico. La trasmissione intergenerazionale dei saperi e delle tradizioni più consolidate trova nel suddetto concorso il tassello di un mosaico in continuo divenire all’interno del quale il lettore avrà modo di affascinarsi e lasciarsi travolgere dalla poliedricità dei contenuti scritti. I componimenti dovranno vertere su un luogo o un personaggio piuttosto che su un avvenimento storico legato al territorio potendo comunque inglobare realismo e fantasia. I migliori racconti in gara saranno segnalati all’editrice Bardi Edizioni per la stampa sotto forma di guide tascabili da mettere in rete proprio come avvenuto con i nove ecomusei trentini. Regolamento e scheda di partecipazione sono consultabili al sito ecomusei.trentino.it oppure ecomuseovalledeilaghi.it.