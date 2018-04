Una furibonda sindaca Maria Ceschini ha lasciato il post su Facebook.

«Spiace - dice la prima cittadina - dover postare certe foto ma ormai le segnalazioni di cittadini sono giornaliere. Premetto che ognuno è libero di educare i propri figli come crede e non spetta a me dare consigli.

Non posso però fare a meno di intervenire quando questi bbbbambini/ragazzi, segnalati più volte da adulti, si permettono sia al parco di Cavedine che alla chiesetta Santi Martiri così come in piazza Italia di insultare persone e lasciare immondizie ovunque creando disagi a tutti. Credo che ad una certa ora i genitori dovrebbero verificare dove sono i figli (minorenni) e che stanno facendo...e capire se si comportano da cittadini per bene, tenendo conto che sono in luogo pubblico e non a casa loro.

Un minimo di rispetto per tutto e tutti forse non guasterebbe».



La sindaca Ceschini, a questo proposito, annuncia che «nei prossimi giorni interverrò nei luoghi e presso le autorità preposte per segnalare quanto ormai succede da qualche tempo».