Un tamponamento che ha coinvolto un'automobile ed un camion ha provocato un ferito, e disagi per la circolazione sull'Autostrada del Brennero. E' accaduto questa mattina poco dopo le 6, in direzione sud, a Serravalle fra Rovereto Sud e il casello Ala-Avio.

Sul posto, con i soccorsi stradali, due ambulanze che si sono prese cura dei feriti: alla fine solo una persona è stata accompagnata in Pronto Soccorso a Rovereto, ma non è grave.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, con code di circa 2 chilometri per un'ora, sia in direzione Sud, che in direzione Nord dove i curiosi hanno proviocato rallentamenti a singhiozzo. (Foto Gianni CAVAGNA)