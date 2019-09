Partirà a breve il primo corso in Provincia per imparare a gestire il proprio cane. Il Comune di Avio ha infatti organizzato una serie di lezioni che si terranno nelle giornate del 28 e 29 settembre presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo di Avio e nell'area cani di Viale Degasperi.

Su richiesta è previsto il rilascio di attestato di frequenza e/o di patentino a seguito di esame da sostenere al termine della lezione di domenica. Il comune ha infatti concesso un contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Avio (che attualmente gestisce sul territorio comunale un'attrezzata area cani e da anni impegnata in ambito cinofilo) per la realizzazione del percorso formativo, con il supporto di Matteo Amadori, veterinario ufficiale in servizio presso l'Azienda sanitaria provinciale. L'obiettivo è quello di far conoscere ai proprietari quali siano i doveri e le responsabilità che derivano dalla scelta di convivere con un cane nonché le esigenze etologiche ed il linguaggio del proprio compagno a quattro zampe al fine di evitare errori di educazione, di impostazione della relazione e di comunicazione che possono essere causa di problemi.

L'istituzione del patentino è obbligatorio per i proprietari e detentori di cani "impegnativi" o a "a rischio di maggiore aggressività": tale classificazione viene fatta dal veterinario ufficiale in seguito ad episodi di morsicatura oppure dal veterinario curante anche in assenza di un episodio di morsicatura. Il corso obbligatorio si conclude con un esame finale, il rilascio di un patentino e la trascrizione nella banca-dati dell'Anagrafe Canina regionale; il corso facoltativo si rivolge a tutti i proprietari di cani e a coloro che desiderano diventarlo. Le iscrizioni sono aperte.