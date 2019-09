Attimi di paura alle 16.30 di ieri alla pista dei go-kart al kartodromo di Pilcante di Ala.

Sono stati chiamati i soccorsi per un bambino di nove anni che, almeno in un primo momento, sembrava aver perso conoscenza dopo un’uscita di pista.

Fortunatamente si è ripreso ed i volontari della Stella d’oro che sono arrivati sul posto per prestargli soccorso lo hanno accompagnato in ospedale a Rovereto per accertamenti ad un piede al quale si sarebbe fatto male.

In pista nel frattempo era atterrato anche l’elisoccorso allertato dalla centrale unica, del quale non c’è stato però bisogno.