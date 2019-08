Scontro tra un'automobile ed una moto alle 13 di a Crosano, sull'altopiano di Brentonico.

La macchina di un anziano che si stava immettendo sulla Sp3 in prossimità del ristorante Miramonti sarebbe finita contro la due ruote.

Per soccorrere il 35enne alla guida della moto, oltre alle ambulanze è stato inviato sul posto anche l'elisoccorso con l'equipe medica, che dopo le prime cure ha portato il centauro all'ospedale di Rovereto in condizioni non gravi.