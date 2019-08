Brutta caduta in bicicletta per una donna.



L’allarme è scattato poco mezzogiorno: la donna stava percorrendo in mountain bike una strada che da Brentonico porta alla frazione di Castione, quando è rovinosamente caduta a terra, riportando un trauma facciale e alla testa.



Da Trento si è immediatamente alzato in volo l’eliambulanza, con a bordo l’équipe di rianimazione di Trentino Emergenza.



Inizialmente incosciente, la donna ha poi ripreso conoscenza: dopo i primi soccorsi, è stata trasportata in ospedale.



Sul posto è arrivata anche un’ambulanza da Brentonico.