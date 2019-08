A prima vista può sembrare neve, invece è la grandine caduta questa mattina a Folgaria.

Per liberare le strade del centro del paese è stato necessario utilizzare gli spazzaneve, come testimoniano le foto inviateci da Marco, che lavora a Malga Vallorsara e si è trovato in paese nel bel mezzo della grandinata.

Mandateci anche le vostre foto e video.