Caccia alla lepre, sull’Alpe Cimbra. Il 4 e 5 agosto avrà luogo infatti una manifestazione di interesse nazionale che vedrà coinvolti «segugisti» da tutta Italia, che con il loro amico a quattro zampe dovranno superare molteplici prove attitudinali. «Una prova nazionale per cani da seguita su lepre (Cac), per categorie singole e a coppie della classe A e B», sottolinea l’organizzatore principale della kermesse, Giorgio Tezzele di Villa Lagarina.

Si inizierà con le prove tecniche, per poi addentrasi nei meandri naturalistici dell’Alpe, nelle riserve venatorie di destra e sinistra Adige. Coinvolti anche i distretti dell’Alta Valsugana, Ronzo Chienis, Terragnolo, Brentonico, Pomarolo, Villalagarina, Trambileno, Rovereto, Folgaria, Lavarone, Luserna, Besenello e Levico. Sabato avranno luogo le qualifiche e domenica le finali.

La manifestazione è patrocinata dall’Associazione cacciatori trentini. «Sarà una gara importante valevole per il quarto trofeo Italo Tezzele e Carlo Manica, due appassionati segugisti che hanno sempre interpretato in maniera corretta il rapporto tra conduttore e cane. Per quanto riguarda la finale del sesto trofeo delle Alpi 2019, ci sarà una verifica zootecnica nazionale per cani da seguita su lepre categoria singoli, coppie e mute.

Atto conclusivo di una manifestazione a tappe che ha coinvolto Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto. La finale dunque si svolgerà sull’Alpe Cimbra sabato e domenica prossimi con sommatoria dei punteggi» spiega Tezzele.