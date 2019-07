La Lega Salvini denuncia un atto di vandalismo commesso la scorsa notte alle vetrate della sede del partito ad Ala. Le vetrine sono state imbrattate con scritte spray. Tracciate scritte blu con (forse) le parole "49 mln Siri paiaz".

«I fomentatori dell’odio sociale non ci intimidiscono con delle scritte e non fermeranno la Lega che in Trentino è coinvolta in importanti battaglie richieste dagli elettori con il sostegno ricevuto il 4 marzo del 2018, il 21 ottobre e lo scorso 26 maggio», afferma il segretario della Lega Trentino, Mirko Bisesti.

«Un attacco sciocco fatto da persone che non hanno alcun rispetto nei confronti di chi lavora ogni giorno nell’interesse dei trentini», aggiunge la parlamentare leghista Vanessa Cattoi.