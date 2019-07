Incidenti in serie, ieri, per i ciclisti che hanno deciso di affrontare le strade della Vallagarina. Niente di grave, per fortuna, ma escoriazioni e botte diffuse per gli sfortunati pedalatori della domenica.

L’intervento più serio, operato da Trentino Emergenza, è stato ai laghetti del Leno, in località Cà Bianca, crocevia tra i comuni di Rovereto, Trambileno e Terragnolo. Il ciclista (un diciannovenne), verso le tre del pomeriggio, stava rientrando dal suo giro quando, complice il ghiaino sulla strada, è scivolato ruzzolando a terra. Inizialmente era stato allertato pure l’elicottero ma alla fine è risultato sufficiente l’intervento dell’ambulanza partita dall’ospedale Santa Maria del Carmine.

Ma i sanitari di Trentino Emergenza erano già accorsi in precedenza per aiutare pedalatori finiti ruote all’aria. Verso le 14, per esempio, un cinquantaseienne si è ribaltato con il rampichino lungo la mulattiera che dal rifugio Graziani, nel comune di Brentonico, sale verso il rifugio Chiesa sul monte Altissimo. Alla stessa ora, subito dopo pranzo, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza e dei sanitari anche a Costa di Folgaria per un’altra caduta sempre in bicicletta.