Incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 10.30 a Villa Lagarina, in via dei Tigli: un operaio è caduto da un albero da un'altezza di circa 5 metri. L'uomo era regolarmente imbragato, ma mentre cambiava un gancio ha perso l'equilibrio volando a terra. Per lui un forte trauma cranico. L'operaio è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento.