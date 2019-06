Drammatico incidente, ieri sera, sabato, sul percorso che dal centro di Folgaria porta verso la pineta e il campo sportivo: una ragazza di 24 anni è scivolata ed è precipitata per una decina di metri finendo in un avvallamento sottostante.

La giovane ha riportato lesioni gravissime e si teme per la sua vita, ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento.



L'allarme è scattato quando erano passate da poco le 21.30, sul posto sono intervenuti soccorso alpino, vigili del fuoco e l'elicottere del 118 che ha trasportato in ospedale la giovane ferita. L'intervento di soccorso è stato particolarmente lungo impegnativo, a causa della posizione difficile in cui si trovava la ragazza dopo la caduta dal sentierino.



Il percorso, che parte dal paese nei pressi della Casa del miele, è molto frequentato e non presenta pericoli particolari né sul tratto iniziale su stradina né sul successivo sentiero. Secondo le prime informazioni, ancora da verificare la ragazza, che non è del posto, stava passeggiando in compagnia del fidanzato e con loro c'era anche un cane.