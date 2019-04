Incidente ieri pomeriggio sulla statale 12 all'altezza del centro abitato di Volano. Erano all'incirca le 15.30 quando una Fiat Punto rossa proveniente da Trento ha invaso improvvisamente la corsia opposta, travolgendo il segnale di progressiva chilometrica e schiantandosi infine contro un lampione a bordo strada. Fortunatamente in quel momento da sud non proveniva nessun altro veicolo. L'uomo alla guida è rimasto cosciente, pur accusando un forte dolore allo sterno per il trauma da cintura.

Il guidatore, 47 anni, portato all'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto per le cure del caso, avrebbe - secondo una prima ricostruzione - perso il controllo del mezzo a causa di un guasto alla leva del cambio, che si era bloccata. Una questione di secondi. L'auto, ingovernabile, ha lentamente invaso la corsia opposta, in quel frangente incredibilmente libera (un vero colpo di fortuna considerati i flussi di traffico medi della statale) e si è schiantata.

Immediati i soccorsi, allertati dai testimoni del sinistro.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco volontari di Volano e di Villa Lagarina in supporto, che hanno messo in sicurezza la zona, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Rovereto, che hanno gestito il traffico instaurando un senso unico alternato, ed i tecnici di Dolomiti Ambiente che hanno deciso la rimozione del lampione della luce, visibilmente compromesso e a rischio crollo.

Non gravi le ripercussioni sul traffico sulla principale direttrice nord-sud della Vallagarina.