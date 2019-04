L'Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche ha aggiudicato la progettazione della nuova scuola media Malfatti di Mori. Il vincitore è il raggruppamento parmense formato dall'architetto Marco Contini, Schrentewein & Partner Srl, Sill Engineering Srl, Stea Progetto Srl, Antonio di Lauro e Filippo Panicieri. Centomila euro sono stati assegnati per la progettazione preliminare del nuovo edificio scolastico, mentre altri 600mila euro sono assegnati per la progettazione definitiva ed esecutiva. L'attesa per questo passaggio nella borgata era tanta, d'altronde le risorse economiche per dotare Mori di un nuovo edificio scolastico erano in bilancio già da tempo, ma l'iter burocratico è stato molto lungo e solo oggi si è arrivati ad un passo concreto e importante come l'individuazione del team di progettazione.

Una procedura lunga e complessa, che ha impiegato due anni e mezzo ad essere conclusa con l'assegnazione dell'incarico di progettazione. Erano 28 le proposte arrivate all'Apac, chiamata nell'ottobre del 2016 dal Comune di Mori ad avviare la procedura di gara che è stata pubblicata nel luglio 2017. La procedura di assegnazione si è svolta in due fasi: nella prima sono stati valutati tutti i 28 elaborati arrivati in Provincia per giungere ad una selezione di 10 progetti da ammettere alla seconda fase del procedimento. La prima scrematura si è conclusa il 23 maggio 2018 e da qui è stata aperta la fase due, con la possibilità di presentare gli elaborati progettuali entro il settembre di quell'anno, data successivamente prorogata all'8 ottobre 2018. Il 27 febbraio scorso si è arrivati quindi alla classifica dei primi dieci elaborati selezionati dalla commissione, solo uno dei quali preparato da un gruppo di progettisti trentini: gli altri provenivano da tutto il nord Italia e da Roma.

Nel complesso per la nuova scuola di Mori verranno impiegati 11.444.000 euro, messi a bilancio dal Comune: in sostanza si procederà a demolire l'attuale edificio per ricostruirlo interamente da zero, mentre la palestra della scuola sarà invece oggetto di ristrutturazione. «L'iter che ci ha portati fino a qui è stato purtroppo molto complesso e molto lungo ? commenta l'avvenuta aggiudicazione il sindaco di Mori Stefano Barozzi - e nonostante i soldi per fare la scuola si siano trovati dalla parte politica ormai da qualche anno, le lungaggini burocratiche ci hanno fatto attendere fino ad oggi. Comunque ora siamo contenti di avere un gruppo di progettazione e speriamo di procedere il più velocemente possibile con l'obiettivo di arrivare il prossimo anno alla fase di appalto dei lavori». Intanto, l'elaborato vincitore non l'hanno ancora visto nemmeno in Comune: «La comunicazione ufficiale deve ancora arrivare - conferma Barozzi - appena l'avremo chiederemo alla Provincia di programmare un incontro con il team vincitore per conoscerli, vedere i progetti e poter programmare a nostra volta, speriamo già per i primi giorni del mese di maggio, una riunione pubblica dove condividere con la popolazione le idee progettuali per la nostra scuola».