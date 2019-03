Momenti di paura, ieri sera intorno alle 20, per la squadra di Calcio a 5 dell'US Altipiani di Lavarone, che con il pullmino sociale scendeva verso Levico per disputare la partita di campionato contro la DX Generation. In una curva sulla statale della Fricca, poco prima di Pian dei Pradi, un'auto proveniente da valle ha toccato con la ruota anteriore il retro del pullmino, sbalzandolo contro il guard-rail.

Nell'urto, senza ulteriori conseguenze, due giocatori hanno riportato delle contusioni sbattendo la testa contro il vetro del portellone.

Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco e le ambulanze coordinate dal 112 Cewntrale Unica Emergenza. Portati in osservazione al Pronto Soccorso, i due giovani (24 e 25 anni rispettivamente) hanno un trauma cranico, ma sono già stati diimessi. Annullata invece la partita di Levico.