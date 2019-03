Un uomo di 54 anni è rimasto ferito, oggi pomeriggio, in un incidente avvenuto nei pressi di Noarna.



Poco dopo le 17, mentre scendeva con la sua auto da Noarna in direzione della località Molina di Nogaredo, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada sotto il castello. L'urto è stato piuttosto violento, tanto che sul posto è intervenuto anche l'elicottero. Ma le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi.