Quattro persone sono rimasti ferite questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla sp 90, all’incrocio che porta al casello autostradale, nel comune di Avio. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente fatta dagli agenti della polizia locale di Ala-Avio intervenuti sul posto sulla base delle testimonianze raccolte, una Mini con a bordo una famiglia ndi Grosseto, madre, padre e figlio alla guida, era appena uscita dall’autostrada e stava per immettersi sulla provinciale.



A quel punto, secondo la ricostruzione, la Mini ha fatto una inversione sulla provinciale, probabilmente per rientrare sull’A22. In quel momento, però stava sopraggiungendo un’altra auto, un’Audi, con a bordo un uomo di origini moldave residente ad Avio, che non ha potuto evitare l’impatto. Lievi le ferite per lui e per il padre della famiglia grossetana, mentre madre e figlio sono rimasti feriti in modo più serio. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche del caso, per la donna coinvolta è stato necessario l’intervento dell’elicottero per il trasporto al Santa Chiara di Trento.