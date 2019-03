Lizzana, bimbo di 9 mesi cade dal primo piano

Un bambino di nove mesi è caduto da un poggiolo di una casa a Lizzana: trasportato d’urgenza al Santa Chiara in elicottero, è in questo momento sotto stretta osservazione, ma non avrebbe riportato traumi preoccupanti.



È il secondo caso simile in pochi giorni, dopo quello di Mori di venerdì scorso.



Secondo quanto si apprende, il piccolo stava gattonando sul terrazzo di casa, al primo piano, quando è scivolato passando sotto la ringhiera di protezione.



La mamma si è subito accorta dell’accaduto, e anche i vicini si sono affacciati alle finestre dopo aver sentito il tonfo. Il piccolo è caduto nel cortile interno delle case, e non avrebbe mai perso conoscenza.



Sul posto è arrivato l’elicottero con l’équipe di rianimazione. Il piccolo è stato quindi portato in ospedale.